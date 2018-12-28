Создатели компании Bioware стали кавалерами Ордена Канады

Эдмонтон, Канада, , 15:52 — REGNUM Создатели игровой компании Bioware Рей Музика и Грег Зещук стали почётными кавалерами Ордена Канады за «революционный» вклад в развитие игровой индустрии. О почётной награде разработчики рассказали в своём Twitter-аккаунте.

Грег Зещук признался, что награда стала для них настоящим сюрпризом. Он и Музика просто старались делать хорошие игры в компании хороших людей, и такое признание для них — настоящая честь. Особенно разработчиков отметили за «создание приятной рабочей атмосферы». Сообщается, что сотрудники всегда с удовольствием ходили на работу в Bioware.

Тем не менее Музика и Зещук ушли из Bioware шесть лет назад: Зещук открыл бар с крафтовым пивом, а Музика основал инвестиционный фонд.

Напомним, что Bioware — компания-разработчик видеоигр, основанная в 1995 году в городе Эдмонтон, в Канаде. Студия стала одной из самых известных компаний по разработке видеоигр, особенно отмеченная игроками и критиками за свои RPG-проекты. Лучшими играми студии по праву считаются: Baldur’s Gate, Mass Effect, Dragon Age, Star Wars KOTOR и Neverwinter Nights. Сейчас компания принадлежит Electronic Arts.

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