Уголовное дело о коррупции экс-главы Марий Эл передано в прокуратуру

Москва, , 14:49 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дела о коррупционных преступлениях, фигурантами по которому проходят бывший глава Марий Эл, председатель правительства Леонид Маркелов, его заместитель и по совместительству экс-министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираида Долгушева, а также гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ 28 декабря.

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Подозреваемым предъявлены обвинения в получении взятки и посредничестве во взяточничестве, а также злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном обороте оружия.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», — сообщила официальный представитель СРК Светлана Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш.

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Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В отношении Криваша вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он скрылся от органов следствия и находится в розыске.

В конце декабря 2017 года в отношении Леонида Маркелова было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов», а в марте — о «Злоупотреблении должностными полномочиями».

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