На Урале снова подняли вопрос о переименовании Свердловской области

Екатеринбург, , 15:04 — REGNUM Свердловская область и улица Свердлова в Екатеринбурге носят «сатанинские» имена, поэтому их нужно переименовать. Об этом изданию «Областная газета» заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

«В названии наших улиц и области присутствуют сатанинские имена… Наше мнение по поводу оценки дел этого революционера надо донести до всех людей», — считает митрополит.

После этого, считает глава Екатеринбургской епархии, люди «смогут задуматься о проспекте имени палача в переименованном городе Екатеринбурге, о страшном наименовании области, которое многократно повторяется в личном паспорте каждого».

Митрополит назвал желаемое им действие не «переименованием», а «возвращением имён». Религиозный деятель вспомнил, что когда-то в Екатеринбурге был проспект имени Александра Невского, и его хорошо бы вернуть.

Научный сотрудник музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков не согласился с тем, что «свердловские» область с улицей нуждаются в переименовании. Об этом историк заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«Конечно, есть небольшая неловкость, что есть Екатеринбург, а есть Свердловская область. Но практической необходимости в переименовании региона нет. Зачем переименовывать — это только пиар поднимать. И так есть огромное количество других проблем!» — уверен историк.

Сотрудник музея истории добавил, что говорить о «возвращении имён» в данном случае и вовсе неуместно.

«Посконного», исторического названия области нет. То, что мы имеем сейчас в нынешних границах, называлось только Свердловской областью и никак больше», — сказал Бурденков.

Что же касается улицы Свердлова, то тут ответ еще проще, считает историк.

«Вообще не считаю, что улицу Свердлова нужно переименовывать. Все здания на ней были построены уже во времена улицы Свердлова. Вне зависимости от того, как кто относится к личности данного деятеля, эта улица — про бытование нашего города в то время, когда его жители были свердловчанами. Этого не нужно стыдиться», — подчеркнул Бурденков.

Координатор свердловского отделения общественного движения «Суть времени» Алексей Банников также выразил удивление по поводу «переименовательских» инициатив корреспонденту ИА REGNUM.

«Вместо того чтобы сконцентрировать всё своё внимание на «добром и вечном», мы в очередной раз слышим от высокопоставленных иерархов РПЦ странные инициативы, связанные с переименованиями. Вероятно, такие идеи понравятся кому-то из представителей власти, но уж точно не людям, проживающим в Екатеринбурге», — считает общественник.

По мнению Банникова, если уже и оценивать исторических деятелей, в честь которых названа улица, то нужно подходить ко всем c предельной объективностью.

«Прежде чем упрекать одних государственных деятелей в «кровавости», следует внимательно изучить историю нашей страны. И если в отличие от Якова Свердлова, князь Александр Невский канонизирован, то это не отменяет его реальную жизнь крупного «политического деятеля» XIII века, которая подразумевала, по законам эпохи, многочисленные военные походы с соответствующими «реками крови», — подчеркнул Банников.

Напомним, глава ЛДПР Владимир Жириновский обещал добиться к 2018 году переименования Свердловской области. Политик хотел приурочить смену имени к столетней годовщине со дня расстрела бывшего императора Николая II и его семьи.

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