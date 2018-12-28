СМИ: в отношении главы Свердловской железной дороги завели ещё одно дело

Екатеринбург, , 13:42 — REGNUM В Екатеринбурге в отношении главы Свердловской железной дороги Алексея Миронова возбуждено ещё одно уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. В ходе расследования был установлен эпизод, к которому, по версии следствия, может быть причастен руководитель, пишут местные СМИ.

Как сообщают местные издания, речь идёт об отгрузке вагонов с щебнем на сумму порядка 6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов задержан 13 декабря. В тот же день на его рабочем месте прошли обыски, а 14 декабря по решению суда он отправлен под арест. Защита Алексея Миронова обжаловала постановление суда первой инстанции, но Свердловский областной суд не удовлетворил апелляцию.

Также 24 декабря стало известно о том, что Уральская транспортная прокуратура инициировала проверку заказов и расходования бюджетных средств на Свердловской железной дороге. Как сообщили в надзорном ведомстве, основанием проверки явилось возбуждение ряда уголовных дел по фактам нарушений, допущенных при строительстве объектов железнодорожного транспорта.

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