Какие фильмы смотрят граждане РФ чаще всего — опрос

Москва, , 13:22 — REGNUM Жители России рассказали, какие фильмы любят смотреть чаще всего. В тройку лидеров вошли фильмы о войне (27%), сказки и мультфильмы (26%) и комедии (25%). Такие данные опроса представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также российские граждане предпочитают смотреть детективы (22%) и исторические фильмы (21%). 16% часто смотрят драмы, 15% — приключенческие фильмы.

Мелодрамы любят посмотреть 10% опрошенных, столько же выбирают триллеры и фильмы ужасов, 9% респондентов увлекаются боевиками.

Примечательно, что 83% жителей России отдают предпочтение отечественным фильмам. На втором месте — фильмы США (40%), на третьем — Франции (15%).

Опрос проведен 25 декабря 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в России наибольший интерес к просмотру фильмов в кинотеатрах проявляют люди в возрасте 25−34 лет — 31%, от 18 до 24 лет — 24%. Молодые люди посещают кинотеатры 1−2 раза в месяц и чаще.

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