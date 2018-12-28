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Руководителя Шанхайского управления аэропортами уличили во взяточничестве

Общество

У Цзяньжун был задержан за получение крупных сумм денег у третьих лиц, используя преимущества, которые ему давало его высокое положение

Руководителя Шанхайского управления аэропортами уличили во взяточничестве
Иллюстрация: Urist-land.ru
Взятка

Шанхай, Китай, 28 декабря 2018, 11:51 — REGNUM  Экс-председатель и заместитель партийного руководителя Шанхайского управления аэропортами У Цзяньжун был уличен во взяточничестве и выводе денег в иностранные банки, сообщает 27 декабря агентство Синьхуа.

У был задержан за получение крупных сумм денег у третьих лиц, используя преимущества, которые ему давало его высокое положение генерального секретаря Шанхайского муниципального руководства и председателя и заместителя партийного руководителя Шанхайского управления аэропортов, отмечает издание.

Коррупционная деятельность чиновника длилась с 2006 по 2017 годы, об этом сообщили в первой ветке Шанахайской народной прокуратуры. У также был уличен в недекларировании огромных счетов в иностранных банках.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший замглавы внешней разведки Китая проведет остаток жизни в тюрьме в связи с получением взяток в особо крупных размерах, а также со «сливом» инсайдерской информации.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший замглавы внешней разведки Китая проведёт остаток жизни в тюрьме

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