Новая процедура техосмотра не снизит аварийности на дорогах — депутат ГД

Москва, , 04:09 — REGNUM В Госдуме видят угрозы значительного подорожания техосмотра и не видят взаимосвязи между прохождением процедуры и числом ДТП, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Заставлять граждан ещё раз платить за что-то, что, извините, мёртвому припарка, это глупость самая что ни на есть. И я считаю, что мы не должны опять за счет граждан наполнять чей-то бюджет, которые вложились в какие-то там центры и теперь разными путями пытаются вернуть себе все эти доходы», — заявил депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР).

Регламент прохождения техосмотра не позволяет предотвратить поломку автомобиля, полагает депутат.

«Раз в год мы обязываем наших граждан приехать на станцию техобслуживания… техосмотра, вернее, и за деньги пройти что? Тормоза у него проверят, выхлоп у него проверят, работают ли световые и звуковые приборы проверят, дворники, ну, стеклоочистители — всё. Скажите мне, пожалуйста, где гарантия, что после прохождения этого техосмотра у него не лопнет тормозной шланг? Где гарантия? Никакой. Они что там, проверяют материалы на усталость? Где гарантия, что рулевое управление точно так же не лопнет во время наезда в очередную кочку? Зачем тогда, спрашивается, гражданам тратить на это средства?» — рассуждает парламентарий.