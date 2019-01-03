В Госдуме рассказали, что выводит молодежь на улицы

Москва, , 02:04 — REGNUM В Госдуме выступают против «инфантилизации» молодежи и объяснили ее активность, передает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума приняла закон о наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги и акции.

Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) отметил, что молодые люди сыграли выдающуюся роль в истории, в том числе, и России.

«Можно вспомнить про Аркадия Гайдара, который в 16 лет командовал полком, и про Николая Островского, которые были прообразами, которые были, примерами для тех же пионеров-героях, о которых мы вспоминали, принимая закон в первом чтении. Именно на этих образах они учились, на образах тех, кто борется за свободу, равенство и братство, кто защищает свои права. И пытаться сегодня там из детей сделать некие такие вот существа, которые нигде и никак не должны участвовать, это, на мой взгляд, совершенно неправильно», — полагает Куринный.

Парламентарий указал на то, что в 18 лет молодому человеку уже вручается оружие, и он должен быть защитником Отечества, а «до 18 лет он, по мнению многих, это вот такое инфантильное существо, которое нигде не должно никак участвовать».

«Я сразу говорю, мы тоже против того, чтобы детей использовали, как вот такое пушечное мясо, чтобы их привлекали на какие-либо незаконные мероприятия. Но, я повторяюсь, что законное и незаконное — в Российской Федерации сегодня это очень такое интересное понятие. Любая акция может быть объявлена незаконной», — обеспокоен депутат.

Молодежь очень остро реагирует на несправедливость.

«И что касается причин, по которым молодые люди сегодня в массовом порядке выходят на улицы, в массовом порядке борются, это вопиющая несправедливость, я думаю, ни для кого это не секрет, которая имеет место в российском обществе, это колоссальное расслоение, несправедливое по доходам, это коррупция, это отсутствие возможности продвижения вот по этим социальным лифтам, как их сегодня называют, именно для молодёжи. И всё это вкупе сегодня заставляет людей выходить на улицы, иногда по призыву, может быть, не совсем устраивающих власть персонажи, но факт остаётся фактом», — заявил Куринный.

Принятый закон, говорит он, «предполагает очень широкую трактовку и применение».

"Что значит вовлечение, мы так и не разобрались, что же будет служить вовлечением, и, естественно, будет применяться избирательно, применяться к врагам так называемым или противникам действующей на сегодня в стране власти, мы это прекрасно понимаем, хотя это далеко не так и неправильно», — заключил он.