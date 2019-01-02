В Госдуме готовятся обсуждать регистрацию кочевников

Москва, , 05:10 — REGNUM В Госдуме в начале 2019 года ожидают внесения законопроекта о возможности гражданам, ведущим кочевой или полукочевой образ жизни, регистрироваться по выбору в одном из муниципальных образований, в границах которого проходят кочевые маршруты. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия»).

Изменения вносятся в закон «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».

Кроме того, ожидается внесение проекта закона о социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в РФ, а также инициатива об этнологической экспертизе, которая позволит проводить оценку нанесенного ущерба исконной среде обитания коренных малочисленных народов деятельностью организаций или физических лиц.