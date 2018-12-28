Отказ «ИрАэро» вывезти туристов из КНР вылился в уголовное дело

Иркутск, , 09:53 — REGNUM По факту отказа авиакомпании «ИрАэро» вывезти из Китая свыше 1,5 тыс. российских туристов возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 159 УК РФ о мошенничестве. Следствие полагает, что перевозчик, заключивший соглашение с компанией «Эверэйт», прекратил полеты из китайского аэропорта «Хайкоу» из-за задолженности, превышающей 120 млн рублей.

Ранее о возбуждении дела, связанного с застрявшими в Китае туристами, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Против кого именно открыто дело, он не пояснил. В компании «ИрАэро» журналистам заявили, что фактически уголовное преследование грозит туроператору «Жемчужная река».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря долги туроператора «Жемчужная река» вынудили «ИрАэро» отказаться от полетов по ряду направлений. В результате примерно 1500 туристов из России не смогли вовремя вернуться с китайского острова Хайнань. Последних путешественников вернули на родину 21 декабря.

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