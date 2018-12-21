Свыше 5,4 тыс. клиентов «Жемчужной реки» не смогли отправится на отдых

Москва, , 11:42 — REGNUM Более 5,4 тыс. клиентов туроператора «Жемчужная река», которые приобрели путёвки для поездки на отдых на китайский остров Хайнань, не смогли отправиться в тур из-за остановки деятельности компании. Как сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе Ростуризма, кроме того, общий объём обязательств «Жемчужной реки» перед туристами превышает суммарный объём страхового покрытия по договорами туроператра. То есть средств на выплату всех компенсаций не хватит.

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Власти Хайнаня ужесточат контроль после инцидента с «Жемчужной рекой»

Как отметил на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. в этой связи в Федеральном агентстве по туризму был создан межведомственный оперативный штаб. Он осуществляет мониторинг сложившейся ситуации и вырабатывает решения, направленные на защиту прав и законных интересов туристов компании «Жемчужная река». Также организована и работа «горячей линии» для туристов.

Сафонов уточнил, что на дату исключения компании «Жемчужная река» из Единого федерального реестра туроператоров на острове Хайнань оставались более 2,4 тыс. туристов компании, в том числе тем, у которых не было обратных билетов. Сегодня, 21 декабря, с острова в город Хабаровск будет отправлен очередной рейс с последними 126 туристами, застрявшими в Китае. Его выполнит авиакомпании «Аврора».

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 декабря авиаперевозчик «ИрАэро» приостановил программу полётов в китайский город Хайкоу. Рейся были аннулированы из-за задолженности и систематического нарушения графика выплат туроператором «Жемчужная река».

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Чартерные рейсы были запланированы из Китая в Уфу, Самару, Хабаровск, Челябинск, Казань, а также рейсы из Санкт-Петербурга и Кемерово в Китай.

В результате вовремя вернуться с китайского острова Хайнань не смогли почти 1,5 тыс. российских туристов. Позднее после состоявшегося 10 декабря 2018 года в Министерстве транспорта РФ межведомственного совещания авиакомпания «ИрАэро» согласилась вернуть из Китая оставшихся там людей. Первый рейс в Уфу с застрявшими в стране отдыхающими из России вылетел 13 декабря. Другой рейс прибыл в Хабаровск 14 декабря.

12 декабря 2018 года юрлица «Жемчужной реки» — ООО «Геркулес тревел» и ООО «Тревел Дизайнерс» — приказом Ростуризма были исключены из Единого федерального реестра туроператоров в связи с фактическим прекращением туроператорской деятельности.

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