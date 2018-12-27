Владимирские единороссы требуют предотвратить мусорный коллапс

Владимир, , 12:37 — REGNUM Владимирский оператор по обращению с ТБО компания «Владэкотехпром» до сих пор не нашла подрядчиков, которые будут работать над утилизацией отходов в регионе. Об этом заявили члены владимирского отделения партии «Единая Россия» в официальном обращении к губернатору Владимиру Сипягину. В документе единороссы требуют «принять экстренные меры по предотвращению «мусорного коллапса» на территории региона».

По данным партийцев, в регионе не принимают никаких мер, чтобы исправить недочеты территориальной схемы по обращению с отходами. В документе не учтены некоторые территории, на которых нет контейнерных площадок.

«При всей очевидной неготовности регионального оператора качественно предоставлять услугу населению непонятно нежелание администрации Владимирской области продлить на законных основаниях переходный период еще на один год, чтобы в штатном режиме устранить все неточности и огрехи», — говорится в обращении, опубликованном порталом «Зебра ТВ».

Кроме того, по данным членов «Единой России», без ответа остается и больной для региона вопрос — будет ли Владимирская область принимать мусор из Москвы и Подмосковья. Также представители партии отмечают, что людям не очень понятно, почему за вывоз одного кубометра мусора придется платить 580 рублей.

«Мы выражаем категорического несогласие с бездействием блока ЖКХ администрации Владимирской области в данном вопросе. Учитывая складывающуюся непростую ситуацию в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории области с 1 января 2019 года, члены политсовета Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия» предлагают губернатору Владимирской области принять экстренные меры по предотвращению «мусорного коллапса» на территории региона», — говорится в обращении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее вице-губернатор Александр Байер сообщил, что регион готов начать переговоры об утилизации московского мусора, если область получит соответствующее задание.

Территориальная схема обращения с отходами была принята во Владимирской области еще в 2016 году. После этого члены ОНФ обращались к бывшему губернатору Светлане Орловой с требованием пересмотреть документ, так как в нем допущена масса ошибок. В декабре 2018 года был утвержден предельный тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Он составил 580 рублей за кубометр мусора — столько владимирцам придется платить с 1 января 2019 года. Пока тариф составляет примерно 350 рублей.

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