Тарифы за вывоз мусора во Владимирской области выросли в 1,5 раза

Владимир, , 11:20 — REGNUM Во Владимирской области с 1 января 2019 года повысятся тарифы на вывоз мусора. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента цен и тарифов, предельный тариф на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами составит 580 рублей за кубометр мусора. Сейчас он составляет примерно 350 рублей.

При этом региональный оператор по обращению с ТКО, которым была выбрана компания «Владэкотехпром», предлагал установить предельный тариф в размере 910 рублей за кубометр (с НДС).

«По итогам проведенной экспертизы экономической обоснованности представленных ООО «Владэкотехпром» расчетных материалов 29 ноября 2018 года правлением департамента цен и тарифов администрации области установлен предельный тариф в размере 483,78 руб. за 1 куб. м без НДС и 580,54 руб. за 1 куб. м с НДС», — сообщили в пресс-службе департамента.

Как сообщил портал «Зебра ТВ», в среднем стоимость вывоза мусора увеличится на 30%, так как с 2019 году будут применять иные расчеты. Так, теперь жители области будут платить за человека. Жители многоквартирных домов в городах будут платить по 118 рублей с человека в месяц, а домов в селах — по 115 рублей с человека. Тариф теперь станет единым для всех городов и сел области. При этом такой подход сильнее всего ударит по большим семьям.

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