В Госдуме оценили стремление Германии закрыть портал «Миротворец»

Москва, , 12:15 — REGNUM В Госдуме назвали справедливым требованием МИД Германии закрыть сайт «Миротворец», после того как туда попал бывший канцлер Герхард Шредер, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

«Это справедливое требование, потому что наглость властей Украины просто не имеет предела. Они угрожают, оскорбляют, ведут себя абсолютно неприемлемо и нецивилизованно. Во главе этой страны — кучка людей, которая управляет лишь временно. Все они будут арестованы. Все, кто устраивают там произвол», — отметил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Поводом могло стать интервью, в котором Герхард Шредер заявил, что возвращение Крыма в состав России — это реальность, которую рано или поздно придется принять.

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