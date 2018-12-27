Роскачество составило советы по выбору ингредиентов для «оливье»

Москва, , 09:42 — REGNUM При выборе ингредиентов для всенародно любимого новогоднего салата «оливье» следует обращать внимание на даты консервации продуктов, а также на состав таких компонентов блюда, как «Докторская» колбаса. Полный перечень рекомендаций опубликован на сайте Роскачества.

Эксперты обращают внимание, что при выборе консервированного горошка необходимо удостовериться, что продукт произведен с конца мая по конец июля. В Роскачестве напомнили, что огурцы обычно маринуются с мая по октябрь, а в состав «Докторской» по традиционной рецептуре входят лишь говядина, свинина, яйца, соль, молоко и специи.

Кроме того, покупателям стоит обращать внимание на внешний вид картофеля для салата — клубни должны быть сухими, целыми и правильной формы.

Также на сайте Роскачества приводится один из традиционных рецептов «оливье», в который входят соленый и свежий огурец, отварные картофель и морковь, копченая утиная грудка, куриные и перепелиные яйца, красная икра и вареный рак, а также майонез для заправки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Роскачества изучили мандарины на российских прилавках и признали все фрукты в целом безопасными вне зависимости от страны их происхождения.

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