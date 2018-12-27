Четверг, 27 Декабря 2018 года
09:52:40 МСК

Московский зоопарк закупил куколок редких тропических бабочек

Общество

Зоопарк купил к новогодним праздникам 365 куколок бабочек

Московский зоопарк закупил куколок редких тропических бабочек
Куколки бабочек

Москва, 27 декабря 2018, 09:41 — REGNUM  Московский зоопарк закупил к новогодним праздникам 365 куколок бабочек, сообщает 27 декабря официальный портал мэра Москвы.

«Совсем скоро они начнут вылупляться. Наши энтомологи создали для них максимально комфортные условия. В павильоне поддерживаются оптимальная температура и уровень влажности для того, чтобы состоялось превращение куколок в ярких крылатых красавиц. Мы надеемся, что эти бабочки станут приятным сюрпризом для наших посетителей и порадуют их в дни новогодних каникул», — заявила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

В экспозиции ожидается появление редких тропических бабочек восьми видов — парусника лови, парусника палинур, парусника полит, парусника руманзовия и сильвии с Филиппин, а также совиных бабочек и морфо из Коста-Рики.

Акулова отметила, что тропические бабочки живут недолго, две-три недели. И понаблюдать за ними в Москве можно до середины января.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в Москву были доставлены три слонёнка из Мьянмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Слонятам из Мьянмы в Москве сменят имена и рацион

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зоопарки, океанариумы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить