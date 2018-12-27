Объединение Ростова-на-Дону с частью Аксайского района — казаки против

Аксайский район, Ростовская область, , 09:15 — REGNUM Донские казаки — против объединения Ростова-на-Дону с частью Аксайского района. От их имени выступил историк, академик Петровской академии наук (СПб), член Союза писателей России, член Исторического совета войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» Михаил Астапенко. Статья под названием «Где здравый смысл?! (Не было печали…)» размещена на страницах общественно-политической газеты Аксайского района «Победа».

"В плане казачьей истории Аксайский район является самым известным и знаменитым казачьим регионом не только Дона, но и всей России. Достаточно сказать, что на территории района находятся две из четырех столиц Донского казачества. Я говорю о Монастырском городке, более известном как Камплиция или Каплица, и станице Старочеркасской — бывшем городе Черкасске. Славную историю имеет и сам город Аксай, который скоро отметит свое 450-летие», — отмечает Астапенко.

«Ефремовское подворье в станице Старочеркасской, на котором расположены основные экспозиции Старочеркасского музея-заповедника и Старочеркасского Свято-Донского мужского монастыря, являются одним из ключевых объектов показа по истории донского казачества, которое в это году посетили туристы из более, чем 80 стран мира. В случае присоединения к Ростову это место потеряет свою сакральность, став частью периферийного района мегаполиса Ростова-на-Дону. И выветрится из этих славных мест романтизм казачьей истории, которая так привлекает отечественных и зарубежных туристов».

«Стараниями великого Михаила Шолохова здесь [в станице Старочеркасской] образован историко-архитектурный музей-заповедник, внесенный в туристические справочники ЮНЕСКО, который посещают сотни тысяч российских и зарубежных туристов. Аксайский район с казачьими музеями Старочеркасска, Аксая, Мишкинской может стать главным притягательным центром Дона для туристов со всего мира».

«Покуда жив казачий дух, жива великая Россия, вечное и неповторимое, милое сердцу русскому Отечество наше. Так не дадим же равнодушным к судьбам казачества ростовским чиновникам своими неразумными, напрочь лишенными здравого смысла предложениями погубить казачью историю, казачий дух и развитие казачества Аксайского района на благо Дона и Отечества нашего — России!»

Как сообщало ИА REGNUM, одним из этапов в развитии Ростовской агломерации может стать объединение Ростова-на-Дону с городом-спутником Батайском и населёнными пунктами Аксайского района. Результатом объединения областного центра с прилегающими муниципалитетами, по мнению донских депутатов, должно стать превращение Ростова-на-Дону и близлежащих городов стать третьим мегаполисом в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

Присоединение же к Ростову-на-Дону городов-спутников — вопрос, судя по всему, практически решённый. Об этом говорит и тот факт, что к 17 декабря 2018 года должен быть завершён процесс разработки транспортной схемы Ростовской агломерации, которая включает в себя Ростов-на-Дону, Батайск и Азов.

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