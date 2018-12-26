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«Яндекс» назвал самые странные поисковые запросы в 2018 году

Общество

«Как посвятить день коту, чтобы ему понравилось...»

Москва, 26 декабря 2018, 17:25 — REGNUM  Интернет-поисковик «Яндекс» опубликовал самые смешные и парадоксальные поисковые запросы пользователей рунета за 2018 год.

Среди самых необычных запросов оказались: «куда сходить, где нет людей», «фото девушек Древнего Египта», «нога Акинфеева обои», «зинаид зидан», «что может быть, если часто есть яичницу», «ровно 4 это сколько», «вы очень красиво выглядите без куртки по-болгарски».

Также российские пользователи интересовались у поисковика, «к чему снится доктор наук», «кому молиться, чтобы всё успеть», «как отомстить мужчине рыбе», «как сделать будто на снимке перелом», искали «философские темы для книги» и «фильмы, мотивирующие на уборку».

Немало странных запросов было связано с домашними питомцами: «почему собака не серьёзная», «могу ли я пожалеть, что завела чихуахуа», «как правильно вести инстаграм кота», «как вернуть расположение кота», «как посвятить день коту, чтобы ему понравилось», «как вывезти кота из Севастополя в Париж».

В сообщении «Яндекса» отмечается, что публикация запросов не нарушает анонимности их авторов, поскольку данные о запросах являются обезличенными, и поисковик не знает, кто именно задаёт их.

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