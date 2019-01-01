Покупатели смогут вернуть деньги при покупке в интернете

Москва, , 07:51 — REGNUM С начала 2019 года покупатели товаров в интернете получат новые возможности, сообщает ИА REGNUM.

После осуществления платежа в счет предварительной оплаты товара покупатель вправе в течение 10 календарных дней истребовать возврат средств. Товарный агрегатор или интернет-магазин обязаны исполнить возврат в установленный срок.

Таким образом, нормы законодательства о защите прав потребителя распространяются и на интернет-торговлю.

Отметим, что при покупке в традиционных магазинах деньги выплачиваются покупателю в срок не позднее 10 дней с момента заявления о возврате. При этом возвращая стоимость товара, продавец вправе вычесть из нее собственные расходы на обратную пересылку вещи.