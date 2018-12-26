«Познакомил папу с Fortnite»: в сети набирает популярность вирусное видео

Вашингтон, , 15:03 — REGNUM В сети набирает популярность вирусное видео, в котором показана реакция отца в тот момент, когда ребенок дал поиграть ему в Fortnite. Ролик был опубликован 25 декабря на YouTube-канале пользователя Maria T. Polo.

Длительность видео, получившего название «Познакомил папу с Fortnite», составляет всего пять секунд. В нем показано, как впечатлившийся взрослый, пытающийся реагировать на игровые события, корчит гримассы и в итоге выдает вздох разочарования. С момента публикации ролик набрал уже более 353 тыс. просмотров, притом, что это единственное видео канала Maria T. Polo, имеющего всего 90 подписчиков.

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Напомним, ранее видеоблогер KyleofAsgard выложил на YouTube ролик, который представляет собой пошаговую инструкцию создания шлема Тора из киновселенной Marvel. С его помощью можно заставить глаза светиться синим светом, как у известного супергероя.

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