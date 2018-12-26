Полиция Казахстана не будет проводить новогодних корпоративов – МВД

Астана, , 14:58 — REGNUM Сотрудники министерства внутренних дел Казахстана не будут проводить новогодних корпоративно, заявил 26 декабря директор Департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД республики Алмас Садубаев, сообщает 26 декабря Tengrinews.kz.

По словам представителя министерства, в бюджете ведомства не предусмотрены расходы на празднование Нового года. Более того, в новогодние праздники полиция будет нести усиленную службу.

Напомним, 26 декабря министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что мероприятия в государственных органах финансируется целевым образом. Госорганы не ставят перед собой такой цели, как проведение новогодних праздников.

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