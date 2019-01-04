Росконтроль внес два образца красной икры в черный список

Москва, , 10:10 — REGNUM Эксперты Росконтроля изучили семь образцов красной икры и признали два из них опасными для здоровья, а один — фальсификатом. Отчет опубликован на сайте организации.

Для исследования взяли продукцию брендов Salmonica, «Камчатское море», «Меридиан», ARO, «Тунгутун», «Русское море» и «Русский рыбный мир». В черном списке оказались первые два образца.

Так, в икре «Камчатского моря» обнаружилась ДНК радужной форели, хотя на этикетке заявлена рыба нерка. В этом же образце и в икре Salmonica, как показала экспертиза, присутствуют бактерии кишечной палочки.

В образцах «Тунгутун», ARO, «Русский рыбный мир» и «Русское море» присутствовал незначительный отстой, а это недопустимо для заявленного в маркировке 1-го сорта. Из-за запаха и привкуса прогорклости икру «Тунгутун» отнесли к товарам с замечаниями.

В остальном показатели были признаны хорошими. Несмотря на некоторые замечания, эксперты рекомендовали к покупке игру «Меридиан», ARO, «Русское море» и «Русский рыбный мир».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росконтроле оценили качество семги шести брендов. Лишь один из образцов полностью соответствовал требованиям безопасности.

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