Путин исполнил мечту мальчика из Башкирии

Москва, , 19:02 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин исполнил мечту 15-летнего мальчика Арслана Кайпкулова, который очень хотел увидеть как устроен президентский «борт номер один» — самолет Ил-96−300 летного отряда «Россия». Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Путин принял участие в работе форума добровольцев России. Там он, в частности, осмотрел стенды благотворительных проектов. Тогда волонтёры рассказали президенту о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Каждый желающий мог исполнить желание ребёнка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду.

К тому моменту, когда к стенду проекта «Мечтай со мной» подошел Владимир Путин, на нем оставались пять конвертов. Российский лидер забрал их все.

На данный момент Путин исполнил уже три мечты. Так, девочке Веронике, которая хотела увидеть мир кино изнутри, президент организовал экскурсию на киностудию «Мосфильм». Мальчик Артем хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, и Путин организовал ему экскурсию на вертолете. 20 декабря Путин исполнил мечту семнадцатилетней Регины, которая очень хотела взять интервью у президента России.

Сейчас Путин помог осуществиться мечте Арслана Кайпкулова, который очень хотел побывать на борту президентского самолета Ил-96−300. Для этого Арслан вместе с матерью специально прилетел из Башкирии.

Сперва Арсалну была устроена экскурсия по аэропорту «Внуково», где генеральный директор воздушной гавани Дмитрий Сапрыкин показал ему, как все работает. Затем Арслан поднялся на борт президентского Ил-96−300 и осмотрел внутренне устройство самолета.

«Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь», — сказал он.

Арслан отметил, что был очень впечатлен комфортом, с которым летает глава государства, но наиболее яркие эмоции вызвала кабина пилотов. По его словам, ему даже удалось посидеть в кресле командира воздушного судна. Кроме того, он побывал в конференц-зале и салоне сопровождающих лиц.

«Побывал и в других местах, но их нельзя снимать. Там есть секретность», — рассказал мальчик.

Арслан с детства увлекается авиамоделированием. Про посещение президентского «борта номер один» он собирается снять видеоролик. Материалы он снимал на видеокамеру, которую ему также подарил Владимир Путин.

Мальчик отметил, что сценарий будущего видеоролика уже практически готов. Длится он будет до 20 минут и вскоре появится в интернете.

После обширной экскурсии Арслану и его маме позвонил президент Путин и поинтересовался, как прошло мероприятие. Также российский лидер предложил им экскурсию по праздничной предновогодней Москве.