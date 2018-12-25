Дети брянских чиновников отдыхали не только в Турции – СМИ

Клинцы, Брянская область, , 15:28 — REGNUM Дети чиновников администрации города Клинцы (Брянская область), которые оказались замешаны в скандале с бесплатной поездкой в Турцию, в 2017 году уже бесплатно ездили на экскурсию в Санкт-Петербург. По данным СМИ, поездку организовывал тот же фонд, что и поездку в Турцию.

«Бесплатный отдых детей чиновников в марте был не единственным случаем. В октябре 2017 года благотворительный фонд имени Андрея Карлова организовывал экскурсию в Санкт-Петербург. По «счастливой случайности» в Северной столице побывали дети из списка отдохнувших в Турции за чужой счет», — сообщило издание «Брянская улица».

Отметим, что глава города Клинцы Олег Шкуратов не подтвердил эту информацию, заявив, что ничего не знает об этом.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2018 года 50 детей из города Клинцы ездили в Турцию, где принимали участие в открытие улицы имени убитого российского посла Андрея Карлова. Как позже выяснилось, в списке оказались дети чиновников городской администрации, в том числе и дочь главы города Олега Шкуратова. Ситуацию уже прокомментировал губернатор Александр Богомаз, который оценил поступок как аморальный. После Олег Шкуратов заявил, что готов возместить расходы на поездку, чтобы прекратилась «травля» детей в СМИ.

Между тем прокуратура области нашла нарушения при организации поездки. В частности, не был соблюдён принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению, информация о поездке не была доведена до жителей Клинцов, а администрация не принимала правовые акты, которые устанавливали критерии и порядок отбора подростков для поездки.

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