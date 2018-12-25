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Каждый второй житель Франции покупает себе подарок на Рождество — опрос

Общество

20% жителей страны говорят, что привыкли к этому

Париж, 25 декабря 2018, 15:27 — REGNUM  Согласно опросу, проведенному международной интернет-маркетинговой компанией YouGov для издания Le HuffPost, каждый второй или 51% жителей Франции делают себе подарок на Рождество.

Интернет-опрос проводился среди более тысячи жителей во Франции с середины декабря 2018 года. Итоги исследования были опубликованы изданием Le HuffPost 24 декабря.

Интересно, что среди 51% жителей страны, которые радуют себя подарком на рождество, 20% респондентов говорят, что привыкли к этому, а 31% опрошенных делают это только время от времени.

Согласно опросу, молодежь и пенсионеры во Франции реже покупают себе подарки.

В ходе исследования компания YouGov также пришла к следующим выводам: одинокие люди чаще дарят себе подарки, чем семейные (57%), женщины чаще позволяют сделать себе подарок, чем мужчины (55%).

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