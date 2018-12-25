Власти Москвы предложили автовладельцам «золотое правило»

Москва, , 12:34 — REGNUM В центр Москвы ехать лучше на метро, сообщили 25 декабря в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Если поедете днем в центр, то вот вам наш совет — только на метро. Приоритет на дороге сегодня у детей, которые поедут на Кремлевскую ёлку (а это несколько десятков делегаций). Для их безопасности в городе будут введены временные ограничения», — указано в микроблоге ЦОДД.

При этом в вечерний час пик обещают ситуацию «как вчера», когда сервис «Яндекс.Пробки» оценил заторы в 10 баллов.

«В вечерний час пик будет как вчера: очень много автомобилей, которые из-за снежных заносов едут медленно, ограничения в центре, заторы у ТЦ. Хорошо только тем, кто помнит золотое правило предновогодней недели: машину дома, сам — на метро», — рассказали центре.

Как сообщало ИА REGNUM, центр Москвы вторую неделю стоит в пробках. В ЦОДД одной из причин заторов называют возросший иногородний трафик в предновогодние дни.