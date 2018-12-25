Скидку на проезд новосибирцам вернут с 1 января 2019 года

Новосибирск, , 11:06 — REGNUM В новосибирском муниципальном транспорте с 1 января 2019 года вернётся скидка на проезд 1 рубль при оплате проезда всеми видами и типами единой транспортной карты. Об этом сегодня, 25 декабря, ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Напомним, что год назад новосибирские городские власти без предупреждения отменили скидку по Единой транспортной карте. Новосибирцы узнали об этом лишь, когда поездка обошлась им на один рубль дороже. Скидка перестала действовать с 16 декабря 2017 года.

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В начале декабря 2018 года начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Роман Дронов сообщил, что скидку в один рубль на поездки по «Единой транспортной карте» и «ЕТК-Онлайн» решено разморозить с нового года.

Напомним, что с 1 декабря 2018 года в Новосибирске выросли тарифы на проезд в общественном транспорте — проезд в трамваях, троллейбусах и автобусах подорожал на три рубля, в метрополитене — на два. В настоящее время билет в городском электрическом транспорте обходится в 21 рубль, в автобусах и метрополитене — в 22 рубля.

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