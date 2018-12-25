В Париж возвращается «праздничное настроение Рождества» — СМИ

Париж, , 09:16 — REGNUM «Праздничное настроение Рождества» возвращается в Париж, передает Euronews.

Клиенты стекаются в магазины, чтобы купить подарки и продукты к праздничным блюдам. Фуа-гра и морепродукты пользуются большим успехом, особенно устрицы и гребешки, отмечает издание.

«Наш рождественский ужин будет очень классическим: лангустины, креветки, фуа-гра, копченый лосось, затем я буду подавать телятину с картофелем, сыр и мороженное», — рассказала одна из покупательниц магазина в районе Монмартр на севере Парижа.

Издание отмечает, что торговцам приходится «догонять» снижение торгового оборота в связи с социальным климатом последних недель, связанном с движением «желтые жилеты». В среднем продажи продуктовых магазинов в декабре упали на 10%.

«Движение «желтые жилеты» повлияло на наш бизнес как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения притока клиентов. Фактически, покупатели стали приходить значительно позже или вообще не пришли», — объяснил продавец магазина Le Printemps.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министре экономики и финансов Франции призвали жителей страны поддержать торговцев, ремесленников и дистрибьюторов, пострадавших от акций протеста «желтых жилетов». Магазины потеряли около 25% своего оборота за все время протестов.

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