Большинство граждан РФ смотрят в 2019 год с надеждой

Москва, , 08:39 — REGNUM Более половины жителей России (58%) очень надеются на то, что наступающий 2019 год будет лучше уходящего 2018 года. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

17% граждан думают, что вряд ли что-нибудь изменится в новом году, а 5% опрошенных настроены на худшее. 4% затруднились ответить.

Практически две трети российских граждан (64%) смотрят в наступающий год с надеждой, 20% — с тревогой, 14% — с неуверенностью.

Ожидают, что 2019 год будет спокойным для их семьи 60% опрошенных. По мнению, 34%, новый год будет напряженным, 7% респондентов не знают, каким он будет.

Опрос проведен 13−19 декабря 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство жителей России планируют встретить Новый год дома в кругу семьи или на даче. В ходе опроса об этом сказали 68% граждан (в 2015 году — 64%).

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