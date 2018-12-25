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Японские военные брошены на борьбу со свиной холерой

Общество

При японском премьер-министре работает кризисный штаб

Токио, 25 декабря 2018, 04:50 — REGNUM  Японский военный контингент направлен к городу Сэки (Хонсю, Япония) для забоя семи с половиной тысяч свиней, заболевших холерой, сообщает Kyodo.

Уточняется, что для борьбы со свиной холерой в стране приняты экстренные меры. Шестая за последнее время вспышка заболевания зафиксирована в префектуре Гифу. При японском премьер-министре работает кризисный штаб.

Напомним, в начале сентября 2018 года в Гифу был зарегистрирован случай свиой холеры. Вспышка этой болезни в предыдущий раз была зафиксирована в 1992 году в префектуре Кумамото.

Читайте ранее в этом сюжете: В японской префектуре Гифу зарегистрирован случай свиной холеры

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Холера
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