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В ДНР открыли пожарную часть, закрытую на Украине более 20 лет назад

Общество

Новая пожарная часть будет обслуживать 29 ближайших населенных пунктов

п. Кутейниково, ДНР, 25 декабря 2018, 00:28 — REGNUM  В поселке Кутейниково в ДНР 24 декабря открыли 62-ю пожарно-спасательную часть Амвросиевского района, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, пожарную часть открывал глава МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) генерал-лейтенант службы гражданской защиты Алексей Кострубицкий. Пожарная часть была создана на базе части, расформированной при Украине в 1997 году.

Часть будет обслуживать 29 ближайших населенных пунктов, а работать в части будут 36 сотрудников МЧС.

Напомним, ранее спикер МЧС ДНР Наталья Гетова заявляла, что в республике с 2014 года в 8,5 раз выросло количество бомбоубежищ, теперь их в ДНР более 4,5 тыс.

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Противопожарная безопасность
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