Достоевский победил Невского в борьбе за аэропорт «Пулково»

Санкт-Петербург, , 20:23 — REGNUM Петербургский аэропорт «Пулково» будет называться в честь писателя Федора Достоевского. Об этом ИА REGNUM сообщили организаторы конкурса «Великие имена России».

Официально подведены итоги второго тура голосования. В борьбе с полководцем Александром Невским Федор Михайлович одержал победу, набрав 40% голосов, или 128 тыс. 624 голоса. За Александра Невского проголосовали 37% участников, или 120 тыс 163 человека. Еще 22% голосов (71 тыс. 895) ушли композитору Дмитрию Шостаковичу.

Всего во втором туре проголосовали более 320 тыс. человек, из них около 160 тыс. человек — онлайн.

Напомним, в первом туре голосования по «Пулково» победило имя Петра I. Однако в Воронеже за то, чтобы аэропорт этого города носил имя первого российского императора, проголосовали больше участников — как в абсолютных цифрах, так и в процентном выражении. Поэтому имя Петра I было присуждено аэропорту Воронежа.

В связи с этим в новом туре голосования для «Пулково» были предложены имена занявшего вторую позицию в рейтинге полководца и государственного деятеля, князя Александра Невского, великого русского писателя Федора Достоевского и советского композитора Дмитрия Шостаковича — они входили в лонг-лист голосования для «Пулково» на первых этапах проекта.