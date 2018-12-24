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Петербуржцы смогут сдать старые принтеры и компьютеры в экобоксы в 2019-м

Общество

Город заключил контракт на сбор опасных отходов

Петербуржцы смогут сдать старые принтеры и компьютеры в экобоксы в 2019-м
dokumol
Старая оргтехника

Санкт-Петербург, 24 декабря 2018, 20:21 — REGNUM  Петербург подписал контракт на сбор опасных отходов на 2019 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном. Комитет по благоустройству выбрал подрядчика по результатам конкурса.

В следующем году в Северной столице увеличат число экобоксов и расширят перечень мусора, который можно туда сдать. Так, петербуржцы смогут отдать в экомобили не только ртутные лампы, градусники, батарейки и аккумуляторы, но и оргтехнику — компьютеры и периферийные устройства.

«Семь экомобилей продолжат работать на территории каждого района города по графику. Экобоксы также размещены в каждом районе города. Их число увеличится с 381 до 407», — сообщили в комитете по благоустройству.

Горожане могут узнать расписание работы экомобиля и места установки экобоксов на сайте экоспб.рф.

В целом количество экобоксов в городе по сравнению с 2017 годом вырастет более чем вдвое. За 2018 год экобоксы и экомобили утилизировали почти 54 тонны опасных отходов. С момента начала работы регионального оператора сбор опасных отходов будет проводиться еще и на каждой придомовой контейнерной площадке.

Напомним, Петербург отложил «мусорную реформу» на год, его примеру последовала и Ленинградская область. Изначально предполагалось, что в Северной столице с 1 января 2019 года заработает единый региональный оператор по сбору ТБО. Кроме того, тариф для граждан на вывоз и утилизацию мусора в следующем году тоже будет рассчитываться по ныне действующей схеме, с количества квадратных метров квартиры, а не по количеству зарегистрированных жителей, что предполагалось ввести с 1 января.

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Проблемы экологии
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