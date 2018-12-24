Пробки на дорогах Москвы составляют девять баллов

Москва, , 19:59 — REGNUM Пробки в Москве вечером 24 декабря достигли 9 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Серьёзные затруднения движения наблюдаются, в частности, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

По прогнозу, ситуация улучшится к 21:00 — загруженность дорог снизится до 6 баллов.

Напомним, ранее сегодня в Центре организации дорожного движения Москвы предупредили, что столичные дороги будут особо загружены 24 и 25 декабря из-за снегопада и перекрытий движения для проезда детей на новогодние ёлки.

В целом, как ожидается, предпраздничные пробки в Москве пойдут на спад 30 декабря.