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Пробки на дорогах Москвы составляют девять баллов

Общество

Ранее в ЦОДД предупредили о повышенной загруженности дорог столицы 24-25 декабря

Москва, 24 декабря 2018, 19:59 — REGNUM  Пробки в Москве вечером 24 декабря достигли 9 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Серьёзные затруднения движения наблюдаются, в частности, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД.

По прогнозу, ситуация улучшится к 21:00 — загруженность дорог снизится до 6 баллов.

Напомним, ранее сегодня в Центре организации дорожного движения Москвы предупредили, что столичные дороги будут особо загружены 24 и 25 декабря из-за снегопада и перекрытий движения для проезда детей на новогодние ёлки.

В целом, как ожидается, предпраздничные пробки в Москве пойдут на спад 30 декабря.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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