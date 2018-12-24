Понедельник, 24 Декабря 2018 года
14:38:35 МСК

Морозы до -55°С идут в Иркутскую область

Общество

Сильные морозы накроют регион в ближайшие сутки

Морозы до -55°С идут в Иркутскую область
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Мороз в Сибири

Иркутск, 24 декабря 2018, 14:19 — REGNUM  В Иркутскую область 25 декабря придут сильные морозы. По прогнозам синоптиков, температура ночью опустится до — 29,-34ºС, при прояснении — до — 39,-44ºС. В северных и верхнеленских районах температура ночью прогнозируется до — 40,-45°С, в пониженных формах рельефа — до — 50,-55°С, днем — 36,-41ºС, местами — 45,-50ºС.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды опубликовало сегодня, 24 декабря, ГУ МЧС России по Иркутской области.

В ведомстве ИА REGNUM сообщили, ссылаясь на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, что 25 декабря по региону ожидается переменная облачность, местами — небольшой снег. Утром в отдельных районах будет туман.

26 и 27 декабря в регионе также будет морозно. Жителям Иркутской области спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, в частности, отказаться от поездок на дальние расстояния.

Как уже сообщало ИА REGNUM, морозы в ближайшее время придут и в другие регионы Сибири. Например, серьёзное похолодание ожидается в Алтайском крае и в Омской области.

Читайте также: Омичей предупредили об аномальных морозах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Морозы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить