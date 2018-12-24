Морозы до -55°С идут в Иркутскую область

Иркутск, , 14:19 — REGNUM В Иркутскую область 25 декабря придут сильные морозы. По прогнозам синоптиков, температура ночью опустится до — 29,-34ºС, при прояснении — до — 39,-44ºС. В северных и верхнеленских районах температура ночью прогнозируется до — 40,-45°С, в пониженных формах рельефа — до — 50,-55°С, днем — 36,-41ºС, местами — 45,-50ºС.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды опубликовало сегодня, 24 декабря, ГУ МЧС России по Иркутской области.

В ведомстве ИА REGNUM сообщили, ссылаясь на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, что 25 декабря по региону ожидается переменная облачность, местами — небольшой снег. Утром в отдельных районах будет туман.

26 и 27 декабря в регионе также будет морозно. Жителям Иркутской области спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности, в частности, отказаться от поездок на дальние расстояния.

Как уже сообщало ИА REGNUM, морозы в ближайшее время придут и в другие регионы Сибири. Например, серьёзное похолодание ожидается в Алтайском крае и в Омской области.

Читайте также: Омичей предупредили об аномальных морозах