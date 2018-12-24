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Омичей предупредили об аномальных морозах

Происшествия

До -40°С и ниже

Омичей предупредили об аномальных морозах
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Зима в Омске

Омск, 24 декабря 2018, 09:11 — REGNUM  Сильные морозы накроют Омскую область. Об этом ИА REGNUM сегодня, 24 декабря, сообщили в региональном правительстве.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 24 по 26 декабря местами по Омской области столбики термометров опустятся до — 40 °C и ниже.

Жителям региона советуют позаботиться о своей безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, регионы Сибири в декабре 2018 года уже пережили сильные холода. Морозы на время накрыли Томскую область, Кузбасс, Хакасию, Красноярский край, Новосибирскую область.

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