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В Казахстане планируют отменить дипломы государственного образца

Общество

Все высшие учебные заведения Казахстана будут выдавать дипломы собственного образца

В Казахстане планируют отменить дипломы государственного образца
Выпускной

Астана, 24 декабря 2018, 14:22 — REGNUM  Министерство образования и науки Казахстана с 2021 года планирует отменить дипломы государственного образца, заявил заместитель министра образования и науки республики Асхат Аймагамбетов на круглом столе по вопросам повышения качества образования в Сенате парламента Казахстана. Об этом 24 июля сообщает агентство «Казинформ».

Заместитель министра подчеркнул, что с 2021 года все высшие учебные заведения Казахстана будут выдавать дипломы собственного образца. В этой связи, считает чиновник, необходимо продумать систему сертификации выпускников.

Аймагамбетов добавил, что система сертификации будет внедрена в 2021 году. Однако в настоящее время для реализации данной задачи в Казахстане отсутствует достаточное количество профессиональных стандартов, а также не подготовлены центры сертификации.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря заместитель министра образования и науки республики Асхат Аймагамбетов сказал, что в 2019 году министерство образования и наук Казахстана планирует провести сертификацию выпускников педагогических вузов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане пройдут сертификацию выпускники педагогических вузов

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