Названы причины, по которым множество мобильных игр выходит в декабре

Лос-Анджелес, США, , 10:34 — REGNUM Эксперты назвали причины, по которым разработчики мобильных игр предпочитают выпускать их в декабре. Об этом сообщил журнал Polygon.

Издание отмечает, что в 2017 году в канун Рождества и перед Новым годом в магазине App Store было продано приложений на сумму $890 млн, а 1 января 2018 года компания продала их дополнительно на сумму $300 млн.

По мнению аналитиков, это происходит по той причине, что в этот период люди получают в подарок новые устройства и сразу после этого покупают приложения, чтобы опробовать их. Разработчики из Noodlecake Studios отметили, что обычно в декабре прибыль компании возрастает на 20%.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 2018 году за платные приложения для смартфонов пользователи заплатили около $76 млрд. Эксперты отметили, что по сравнению с 2017 годом этот показатель вырос на 20%.

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