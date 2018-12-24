Сомалийская террористическая группировка «Аш-Шабаб"* объявила войну ИГИЛ*

Могадишо, , 10:21 — REGNUM Руководство террористической организации «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовало 42-минутное видео-заявление, в котором обвинило боевиков группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в том, что они помешали «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завершить свой продолжающийся джихад в «священных землях» Сомали. Через своего представителя Али Мохамуда (псевдоним Али Раге) группировка призвала своих бойцов проводить регулярные атаки, чтобы уничтожить или изгнать из страны бойцов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ECADF.

Али Мохамуд заявил, что бойцы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали «смертельной болезнью» для Сомали «наподобие рака», так как хотят просто уничтожить исконно принадлежащую «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) священную землю страны, захватывая новые территории и угоняя жителей Сомали в рабство.

В последние месяцы число нападений боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали на мирное население и полицию заметно возросло после того, как в конце прошлого года группировка потеряла свои «халифатские» районы в Сирии и Ираке. В последние месяцы боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постепенно продвигаются с севера на юг Сомали, захватывая под свой контроль все новые земли.