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Сомалийская террористическая группировка «Аш-Шабаб"* объявила войну ИГИЛ*

Общество

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Сомали объявила «джихад» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за распространения влияния последней в стране

Могадишо, 24 декабря 2018, 10:21 — REGNUM  Руководство террористической организации «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовало 42-минутное видео-заявление, в котором обвинило боевиков группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в том, что они помешали «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завершить свой продолжающийся джихад в «священных землях» Сомали. Через своего представителя Али Мохамуда (псевдоним Али Раге) группировка призвала своих бойцов проводить регулярные атаки, чтобы уничтожить или изгнать из страны бойцов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ECADF.

Али Мохамуд заявил, что бойцы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали «смертельной болезнью» для Сомали «наподобие рака», так как хотят просто уничтожить исконно принадлежащую «Аш-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) священную землю страны, захватывая новые территории и угоняя жителей Сомали в рабство.

В последние месяцы число нападений боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали на мирное население и полицию заметно возросло после того, как в конце прошлого года группировка потеряла свои «халифатские» районы в Сирии и Ираке. В последние месяцы боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постепенно продвигаются с севера на юг Сомали, захватывая под свой контроль все новые земли.

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Зарубежная хроника
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