Первая леди Якутии ушла из бизнеса

Якутск, , 08:29 — REGNUM Супруга главы Якутии Людмила Николаева оставила должность председателя «Алмазэргиэнбанка» и решила заняться социальными проектами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Людмила Николаева сложила полномочия управляющего, но останется советником. На прошедшем заседании совета директоров банка исполняющим обязанности назначен Валерий Великих.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, его супруга намерена погрузиться в социальную сферу.

«Это и детская онкология, и поддержка детского спорта (художественная гимнастика, спортивные танцы). Кроме того, рассматривается проект социально-экономического развития поселка Кангалассы. Мы ведь, когда заводили туда ТОСЭР, обещали людям серьезные изменения за счет реализации этого проекта. Одним словом, планов у неё много, скучать не придется», — озвучил планы глава республики Айсен Николаев «Якутску вечернему».

Как сообщало ИА REGNUM, Людмила Николаева с 2014 года была председателем правления АКБ «Алмазэргиэнбанк».