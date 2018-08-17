Якутский «Алмазэргиенбанк» подвергли внеплановой проверке

Якутск, , 04:58 — REGNUM Центробанк РФ 16 августа провёл внеплановую тематическую проверку «Алмазэргиенбанка». Об этом сообщается на сайте Банка России, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Информация об итогах проверки не опубликована.

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«Результаты проверки будут учтены Банком России при осуществлении банковского надзора за кредитной организацией, в том числе при принятии решений, предусмотренных законодательством РФ», — поясняется на сайте регулятора.

Отметим, что аналогичную проверку «Алмазэргиенбанка» Центробанк РФ проводил и накануне предыдущих выборов мэра Якутска год назад. В 2016 году проверки не было.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительным директором «Алмазэргиенбанка» является жена экс-мэра Якутска, врио главы республики Айсена Николаева — Людмила Николаева. Общественник, руководителя республиканского движения «Якутия — Наше мнение» Степан Петров предполагает, что супруги Николаевы могут, пользуясь своим положением, уводить через банк с госучастием бюджетные деньги.

«По моему мнению, там реализована классическая схема увода бюджетных средств: государственный бюджет — банк с госучастием — аффилированная организация. И во всех звеньях цепи находятся «свои люди». Вроде бы явных нарушений нет. Однако возникает вопрос: насколько соответствует интересам населения и республики финансирование частных бизнесов за счёт средств государственного бюджета, направленных на поддержку «Алмазэргиэнбанка»?, — отмечал Степан Петров.

В статье «Коррупционную опухоль Якутии не удалить без «хирургического вмешательства» он публикует подробную информацию, на основании которой можно сделать выводы о лоббировании руководителем «Алмазэргиэнбанк» Людмилой Николаевой интересов аффилированной структуры.