Суд Токио продлил арсте экс-директора Nissan Карлоса Гона

Токио, , 08:41 — REGNUM Окружной суд Токио принял решение о продлении срока ареста для бывшего руководителя автокоцерна Nissan Карлоса Гона еще на 10 дней — до 1 января 2019 года включительно. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает телеканал NHK.

Накануне, 22 декабря, прокуратура Токио оформила третий ордер на арест Карлоса Гона, который сидит в японской тюрьме уже больше месяца. Третий ордер касается подозрений относительно использования служебного положения в личных целях.

Автоконцерн Nissan считает, что свои потери от инвестиций, которые он делал как частное лицо 10 лет назад в период мирового финансового кризиса, Гон возмещал за счет компании. Nissan оценивает убытки в 1,85 млрд иен ($16,5 млн).

Как ранее сообщает ИА REGNUM, Карлос Гон и его ближайший соратник Грэг Келли были арестованы 19 ноября. Первоначальной причиной ареста стало то, что Гон не декларировал все свои доходы в период с 2010 по 2017 годы. Сумма скрытых доходов оценивается в 8 млрд иен ($71 млн). При этом сам Гон настаивает, что у него не было никакого умысла в сокрытии доходов.

Дело в том, что до 2010 года Гон не декларировал свои доходы в объеме 2 млрд иен в год ($18 млн), однако затем декларация всех высоких доходов в Nissan стала обязательной. Гон испугался, что он будет подвергнут критике за столь высокую зарплату и в декларации стал указывать только половину этой суммы, около 1 млрд иен. Вторую половину он как бы «откладывал», чтобы получить её после выхода на пенсию в качестве выходного пособия и по контрактам за консультационные услуги компании.

Однако, по японским законам, выходное пособие также должно быть задекларировано, как только станет известна его сумма.

Кроме того, Гон обвиняется в том, что он скупал недвижимость, в том числе в Париже, Бейруте, Рио-де-Жанейро и Амстердаме, используя деньги компании. Никакой служебной необходимости покупать эту недвижимость не было, а само жилье находилось в пользовании Гона и его семьи. В Nissan считают, что раз Гон использовал средства компании в своих личных целях, то также должен был их задекларировать.