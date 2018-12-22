«Аэрофлот» 22 декабря на час раньше отправит из Москвы 11 рейсов

Москва, , 05:08 — REGNUM Плохой прогноз погоды вынудил «Аэрофлот» 22 декабря перенести время 11 вылетов из аэропорта «Шереметьево» на более раннее. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Изменения затронули внутренние рейсы с отправкой в промежутке от шести до девяти часов утра 22 декабря. В качестве причины назван неблагоприятный метеопрогноз.

Так, скорректировано время рейсов из Москвы в Сочи, Краснодар, Калининград, Оренбург, Казань, Ростов-на-Дону, Симферополь, Омск, Сургут, Грозный и Самару. Во всех случаях вылет состоится раньше на 1 час 5 минут.

Синоптики обещают москвичам 22 декабря снег, метель и гололедицу с заносами на дорогах. Днем в Москве ожидается −4…−2 градуса, в Подмосковье −7…−2 градуса.