Путин не мог не знать об убийстве братьев-пастухов в Дагестане — эксперт

Махачкала, , 18:35 — REGNUM Расследование уголовного дела об убийстве в 2016 году в Дагестане братьев-пастухов Гасангусейновых должно получить значительный импульс после вмешательства президента России Владимира Путина. Задействованные лица должны «зашевелиться» и начать действовать после того, как история была вынесена на всю страну. Такую точку зрения 21 декабря в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал общественный деятель Джамбулат Гасанов — законный представитель родителей погибших братьев.

Собеседник высказал сомнения в искренности слов лидера государства на пресс-конференции с журналистами 20 декабря 2018 года о том, что он впервые услышал о резонансном убийстве молодых людей и дальнейшем расследовании.

«Во-первых, всё информационное поле Кавказа было заполнено этой информацией и тяжело представить, что всё это можно было отсечь от центра. Во-вторых, это дело рассматривалось в Европейском суде по правам человека в Страсбурге и уже были по нему запросы в МИД России. Я на 90% уверен, что он [Путин] в курсе», — заявил Джамбулат Гасанов.

Общественник также рассказал, что 23 декабря в Махачкале, в парке имени 50-летия Октября, планировалось провести митинг с требованием честного расследования уголовного дела. Однако министерство юстиции Дагестана отказало в соответствующей просьбе стороне Гасангусейновых. Отрицательный ответ объяснялся тем, что в парке ведутся строительные работы и проводится ярмарка, которую Гасанов называет «чисто символической». Он уверен, что всё это лишь повод для отказа, так как ни одно из этих обстоятельств никоим образом не мешает возможному митингу.

При этом отказ на проведение акции дан в связи с тем, что ещё 13 декабря состоялась трёхсторонняя беседа между отцом убитых братьев Муртазали Гасангусейнвоым и Джамбулатом Гасановым, представителем министерства юстиции республики и врио мэром города Махачкалы Мурадом Алиевым в рабочем кабинете последнего. В ходе диалога стороне Гасангусейнвых пообещали не чинить препятствий в проведении митингов, если запросы на его проведение будут оформлены верно, в рамках закона.

«Была достигнута договорённость о дальнейших шагах по согласованию митинга в рамках правового поля», — писала пресс-служба мэрии города.

По мнению собеседника, Мурад Алиев изначально был настроен положительно, но после якобы «на него надавили сверху» — из администрации республики. Гасанов считает, что опасения властей связаны не с самой акцией, а с напряжённой геополитической обстановкой, наметившейся в СКФО ввиду земельных и территориальных проблем.

«Они боятся, что различные радикалы и сепаратисты используют митинг в своих интересах и будут оказывать влияние на собравшихся. Мы это понимаем. Но при всём при этом, наши права не должны ограничиваться. Выходит, что законы не работают», — резюмировал общественный деятель.

Напомним, братья-пастухи Гасангусейновы — 17‑ и 19-летние Наби и Гасангусейн — были убиты в Шамильском районе Дагестана ещё 23 августа 2016 года. Однако виновные в смерти молодых ребят официально до сих пор не установлены. Родители убеждены, что к гибели их детей причастны сотрудники правоохранительных органов, которые убили их и попытались представить это как ликвидацию членов бандподполья для улучшения статистики.

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Недовольные ходом расследования, Муртазали и Патимат Гасангусейновы неоднократно выходили пикетировать на центральную площадь города Махачкалы, требуя найти и наказать виновных в смерти их сыновей. В начале октября 2018 года расследование дела по просьбе главы Дагестана Владимира Васильева было передано под контроль центрального аппарата Следственного комитета России.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 декабря, на ежегодной традиционной пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал обратить внимание на расследование данного дела и дать соответствующее поручение Александру Бастрыкину — руководителю СК РФ.

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