Путин пообещал помочь в деле убитых в Дагестане братьев-пастухов

Москва, , 15:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин пообещал обратить внимание на расследование дела убитых в 2016 году в Дагестане братьев-пастухов Магомедгусейна и Наби Гасангусейновых. С соответствующей просьбой в ходе большой пресс-конференции к главе государства обратилась корреспондент телеканал ГТРК «Дагестан» Елена Еськина.

«Я должен дать советующее поручение. Считайте, что оно уже есть. Бастрыкин Александр Иванович (председатель СК РФ) возьмёт это и мне доложит, что там происходит. Я первый раз об этом слышу», — сказал Путин.

Напомним, братьяГасангусейновы были убиты в Шамильском районе Дагестана 23 августа 2016 года. Сначала их обвинили в том, что они являлись членами незаконного вооруженного формирования. Исполняющий обязанности ОМВД России по Шамильскому району майор полиции Ибрагим Алиев сразу после происшествия заявил, что братья открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и были ликвидированы ответным огнём.

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Однако односельчане и жители ближайших населённых пунктов говорили о братьях Гасангусейновых как о мирных молодых людях и характеризовали их с положительной стороны, утверждая, что убитые Наби и Гасангусейн никогда не были замечены в связях с радикальными группировками. Данное дело приобрело серьёзный общественный резонанс.

В начале октября 2018 года расследование было передано центральному аппарату Следственного комитета России. В настоящее время статья в уголовном деле переквалифицирована с «Посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов» на «Убийство».

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