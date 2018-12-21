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В Новой Москве запустили сразу 13 автобусных маршрутов

Общество

«Обещали активнее запускать городской наземный транспорт в Новой Москве»

Москва, 21 декабря 2018, 15:46 — REGNUM  С 21 декабря в Новой Москве запускается сразу 13 новых автобусных маршрутов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в микроблоге Twitter.

«Обещали активнее запускать городской наземный транспорт в Новой Москве. С 21 декабря — сразу 13 новых маршрутов. Автобусы свяжут жилые дома, 32 школы, 2 вуза, НИИ, 13 детских садов, 8 больниц и поликлиник, 2 МФЦ, 5 торговых центров, объекты разных социальных нужд и театр», — написал он.

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В следующем сообщении он пояснил, что в пешей доступности от остановок данных маршрутов проживают свыше 70 тысяч человек.

«Пассажиров будут возить частные перевозчики по госконтрактам. Это значит, что в автобусах будут действовать все льготы, только городские тарифы и карты «Тройка», — добавил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря запустили также скоростные электрички из Москвы в Одинцово.

20 декабря открыли станцию Московского метрополитена «Беломорская», расположенную на Замоскворецкой линии.

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