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В Белоруссии признали новую «церковь» Украины раскольнической

Общество

Иерархи единогласно поддержали решение о признании невозможным дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом

Минск, 21 декабря 2018, 12:56 — REGNUM  Создание так называемой объединенной автокефальной православной церкви Украины является посягательством Константинопольского патриархата на каноническую территорию Русской православной церкви. Об этом объявило общее собрание Минской епархии Белорусской православной церкви Московского патриархата (БПЦ МП).

Новую религиозную структуру в БПЦ МП назвали «псевдоцерковной» и признали ее раскольнической. Также иерархи единогласно поддержали решение о признании невозможным дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с притеснениями киевских властей в отношении УПЦ МП является «уму непостижимой».

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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