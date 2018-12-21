В Казахстане ответили на критику законопроекта о гособоронзаказе

Астана, , 10:24 — REGNUM В Казахстане новый законопроект «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе» не ограничивает участие в государственном заказе консорциума «Жасампаз», который объединяет предприятия легкой промышленности, сообщает 21 декабря агентство «Казинформ» со ссылкой на министерство оборонной и аэрокосмической промышленности.

В министерстве пояснили, что консорциумы могут принимать участие в любой сфере деятельности государства в рамках действующего законодательства.

При размещении и выполнении гособоронзаказа министерство готово отдать предпочтение отечественным производителям, даже при более высоких ценах на товары.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря председатель исполнительного совета консорциума «Жасампаз» Гульмиру Уахитову заявил, что новый законопроект о гособоронзаказе приведет к закрытию 40 предприятий в сфере легкой промышленности, так как законопроект закрывает доступ к заказу для казахстанских производителей сырья.

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