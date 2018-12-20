За 18 лет в Таджикистане переименовали более тысячи населенных пунктов

Душанбе, , 21:25 — REGNUM С 2000 года по настоящее время в Таджикистане были переименованы 1 тыс. 113 административно-территориальных единиц, в том числе 966 кишлаков (деревень), 98 джамоатов (сельских общин), 17 поселков, 23 района, 7 городов и одна область. Такие данные были озвучены в ходе парламентского обсуждения верхней палаты парламента страны.

В основном речь идет об отказе от топонимов времен Советского Союза — их переименовывали на национальный лад, учитывая «исторические ценности и нормы таджикского языка, а также мнения ученых и местного населения».

Тем временем, подчеркивает «Авеста», население по-прежнему использует привычные названия. Однако очевидно, что это явление временное, и подрастающее поколение привыкает к новым названиям, которые постепенно все же вытеснят прежние не только с указателей, но и из обихода.

Напомним, что последний город с русским названием Чкаловск «для пропаганды национальных ценностей» был переименован в Бустон в 2016 году.