Четверг, 20 Декабря 2018 года
22:41:53 МСК

За 18 лет в Таджикистане переименовали более тысячи населенных пунктов

Общество

Последний город с русским названием был переименован в 2016 году

Душанбе, 20 декабря 2018, 21:25 — REGNUM  С 2000 года по настоящее время в Таджикистане были переименованы 1 тыс. 113 административно-территориальных единиц, в том числе 966 кишлаков (деревень), 98 джамоатов (сельских общин), 17 поселков, 23 района, 7 городов и одна область. Такие данные были озвучены в ходе парламентского обсуждения верхней палаты парламента страны.

В основном речь идет об отказе от топонимов времен Советского Союза — их переименовывали на национальный лад, учитывая «исторические ценности и нормы таджикского языка, а также мнения ученых и местного населения».

Тем временем, подчеркивает «Авеста», население по-прежнему использует привычные названия. Однако очевидно, что это явление временное, и подрастающее поколение привыкает к новым названиям, которые постепенно все же вытеснят прежние не только с указателей, но и из обихода.

Напомним, что последний город с русским названием Чкаловск «для пропаганды национальных ценностей» был переименован в Бустон в 2016 году.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Русский язык в Туркестане
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить