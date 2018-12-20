В переходе на цифровое вещание Госдума оценит опыт ОТР

Москва, , 17:02 — REGNUM Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») считает важным активизировать переговоры по организации вещания региональных каналов в сетке Общественного телевидения России (ОТР), работающего в первом мультиплексе, передает корреспондент ИА REGNUM 20 декабря.

В ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин призвал не форсировать переход на цифровое ТВ.

Путин признал свое личное пристальное внимание к этой теме, особенно к поэтапности перехода и роли региональных властей в информировании и обеспечении населения средствами доступа, отметил Левин.

«В этой связи важно активизировать переговоры по организации вещания региональных каналов в сетке Общественного телевидения России (ОТР), работающего в первом мультиплексе. Этот опыт позволит оценить реальные возможности региональных каналов и перспективы их дальнейшего развития в цифровом вещании», — заявил парламентарий.

Вместе с тем Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило план поэтапного отключения аналогового вещания обязательных телеканалов для перехода на цифровое ТВ. Отключение будет происходить с января по июнь следующего года (11 февраля, 15 апреля и 3 июня). В данный период в аналоговом эфире в течение недели будет транслироваться предупреждение о переходе на цифровое телевидение. После этого передатчик будет выключен.